Altın Fiyatları: 19 Kasım 2025 Çarşamba – Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın ve Ons Altın Ne Kadar?

Altın piyasasında hareketli bir güne girildi. Gram altın fiyatı güne yükselişle başlarken, ons altın da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalardan gelen sinyaller, yatırımcının dikkatini yeniden altına çevirmiş durumda. Peki 19 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, bilezik ve ons altın kaç TL? İşte günün en güncel rakamları ve uzman değerlendirmeleri...

19 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın güne yukarı yönlü bir hareketle başladı. Saat 09.15 itibarıyla altının gramı, önceki kapanışa göre %0,7 artışla 5.576 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü 5.540 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Güncel Altın Fiyatları Tablosu

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) % Saat Gram Altın (TL/GR) 5.567,78 5.568,39 0,53% 10:32 22 Ayar Bilezik 5.260,25 5.297,68 0,31% 10:32 Ons Altın 4.095,19 4.095,75 0,65% 10:47 Altın (S/Kg) 130.798,00 130.813,00 0,48% 10:32 Altın (Euro/Kg) 151.787,00 151.804,00 0,48% 10:32 Cumhuriyet Altını 37.475,00 37.765,00 0,42% 10:32 Yarım Altın 18.795,00 18.943,00 0,42% 10:32 Çeyrek Altın 9.397,00 9.477,00 0,41% 10:32 Reşat Altını 37.507,47 37.797,95 0,51% 10:32 22 Ayar Altın TL/Gr 5.244,43 5.483,80 0,42% 10:32 18 Ayar Altın TL/Gr 4.064,48 4.064,93 0,53% 10:32 14 Ayar Altın TL/Gr 3.168,57 4.265,76 0,37% 10:32 Gremse Altın 92.158,85 94.266,71 0,29% 17:04 Ata Altın 38.015,52 38.975,10 0,29% 17:04 Tam Altın 36.863,54 37.591,37 0,29% 17:04 Külçe Altın ($) 135.200,00 135.300,00 0,15% 17:04 Has Altın 5.539,94 5.540,55 0,53% 10:32

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne %0,6 yükselişle 4.095 dolar seviyesinde başladı. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) FOMC toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları fiyat hareketliliğinde belirleyici olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyonu ile ABD dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini vurguluyor.

Teknik açıdan uzmanlara göre ons altında 4.250 dolar direnç, 4.000 dolar ise kritik destek seviyeleri olarak izleniyor.

UZMANLARIN ALTIN YORUMU: DÜŞÜŞ KALICI MI?

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolara ulaşabileceğini öngörerek mevcut seviyeye kıyasla %21 yükseliş beklediklerini açıkladı.

Bankaya göre son haftalarda görülen gerileme, kalıcı bir trend değil, geçici bir dalgalanma olabilir. Altın, yıl genelinde %75'e yakın değer artışı ile güçlü performansını korudu.

Uzmanlar, doların güçlenmesi ve faiz indirimi ihtimalinin azalmasının kısa vadeli baskı yarattığını ancak orta vadede altının güçlü kalacağı görüşünde birleşiyor.

19 Kasım 2025 gram altın ne kadar?

Gram altın saat 09.15 itibarıyla 5.576 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın 9.494 TL seviyesinden satılıyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın güne %0,6 artışla 4.095 dolar seviyesinde başladı.

Altındaki düşüş devam eder mi?

Uzmanlara göre düşüş, kalıcı bir trendden ziyade geçici bir dalgalanma olarak değerlendiriliyor.

Altın yılında yükselir mi?

Goldman Sachs raporuna göre altın 2026 sonuna kadar 4.900 dolara ulaşabilir.