ALTIN FİYATLARI - 20 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 20 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.644,08 liradan, çeyrek altın 4.740,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 20 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

20 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.644,08 TL 2.787,69 TL Çeyrek Altın 4.740,00 TL 4.777,00 TL Yarım Altın 9.449,00 TL 9.547,00 TL Tam Altın 18.892,00 TL 19.023,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.654,59 TL 2.665,70 TL Altın (TL/GR) 2.857,31 TL 2.857,67 TL Altın ($/kg) 83.350,00 $ 83.363,00 $ Reşat Altını 18.924,47 TL 19.055,95 TL

*Altın fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

20 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

20 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.644,08 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.787,69 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.740,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.777,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.449,00 TL

Yarım altın satış: 9.547,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.892,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.023,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.