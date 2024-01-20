ALTIN FİYATLARI - 20 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 20 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.872,35 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.357,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 20 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.872,35 liradan, çeyrek altın 3.357,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 20 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

20 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

20 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.872,35 TL 1.982,01 TL Çeyrek Altın 3.357,00 TL 3.441,00 TL Yarım Altın 6.715,00 TL 6.843,00 TL Tam Altın 13.387,00 TL 13.622,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.876,25 TL 1.893,39 TL Altın (TL/GR) 1.969,16 TL 1.969,42 TL Altın ($/kg) 64.882,00 $ 64.891,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

20 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.872,35 TL

Gram altın satış: 1.982,01 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.357,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.441,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.715,00 TL

Yarım altın satış: 6.843,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.387,00 TL

Tam altın satış: 13.622,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ekonominin dirençli olduğu işaretlerinin ardından erken faiz indirimi beklentilerine aksi yönde açıklama yapmalarıyla güçlenen dolar endeksi ve yükselen ABD tahvil faizleri nedeniyle geçtiğimiz 6 haftanın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor.

2020 -2025 dolar bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 2021 dolarda işlem gördü.

1954 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 1962 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3341, Cumhuriyet altını ise 13.324 liradan işlem görüyor.