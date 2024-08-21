ALTIN FİYATLARI - 21 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 21 Ağustos 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.523,12 liradan, çeyrek altın 4.427,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 21 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

21 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.523,12 TL 2.665,28 TL Çeyrek Altın 4.496,00 TL 4.564,00 TL Yarım Altın 9.018,00 TL 9.119,00 TL Tam Altın 18.008,00 TL 18.181,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.524,91 TL 2.549,28 TL Altın (TL/GR) 2.741,15 TL 2.741,63 TL Altın ($/kg) 80.439,00 $ 80.449,00 $ Reşat Altını 18.040,47 TL 18.213,95 TL

*Altın fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

21 AĞUSTOS 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

21 Ağustos 2024 saat 10.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.523,12 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.665,28 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.496,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.564,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.018,00 TL

Yarım altın satış: 9.119,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.008,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.181,00 TL

*Altın fiyatları 10.30’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 569 liradan ve cumhuriyet altını 18 bin 206 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 517 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2.514 dolarla rekor seviyeden kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 517 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

PİYASALARDA FED BELİRSİZLİĞİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik fiyatlamalarda belirsizlik devam ediyor.

Analistler, Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu aranacağını belirterek, söz konusu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.