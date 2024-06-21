ALTIN FİYATLARI - 21 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 21 Haziran 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 21 Haziran 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.267,50 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.037,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 21 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 21 Haziran 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.267,50 liradan, çeyrek altın 4.037,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 21 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

21 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

21 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.267,50 TL 2.396,39 TL Çeyrek Altın 4.037,00 TL 4.100,00 TL Yarım Altın 8.105,00 TL 8.195,00 TL Tam Altın 16.074,00 TL 16.337,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.264,89 TL 2.286,69 TL Altın (TL/GR) 2.491,86 TL 2.492,20 TL Altın ($/kg) 75.411,00 $ 75.422,00 $ Reşat Altını 16.106,47 TL 16.369,95 TL

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

21 Haziran 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.267,50 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.396,39 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.037,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.100,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.105,00 TL

Yarım altın satış: 8.195,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.074,00 TL

Tam altın satış: 16.337,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 494 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 359 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 5 bin azalarak 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine yükseldi.

Fed yetkililerinden de açıklamalar gelmeye devam ederken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.