ALTIN FİYATLARI - 21 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 21 Nisan 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 3.821,79 liradan, çeyrek altın 6.847,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 21 Nisan 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

21 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 3.821,79 TL 4.026,87 TL Çeyrek Altın 6.847,00 TL 6.907,00 TL Yarım Altın 13.698,00 TL 13.819,00 TL Tam Altın 27.303,00 TL 27.523,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 3.821,35 TL 3.855,59 TL Altın (TL/GR) 4.157,69 TL 4.158,12 TL Altın ($/kg) 108.344,00 $ 108.356,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

21 NİSAN 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

21 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 3.821,79 TL

22 Ayar gram altın satış: 4.026,87 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 6.847,00 TL

Çeyrek altın satış: 6.907,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 13.698,00 TL

Yarım altın satış: 13.819,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 27.303,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 27.523,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın güne yatay seyirle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 4.157,69 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 6.847,00 TL, yarım altın ise 13.698,00 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 27.303,00 TL civarına yükseldi. Ons altın ise yüzde 1,88 artışla 3.389,72 dolar üzerinden işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 bin 385,97 doları test ederek rekor tazeledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2 primle 3 bin 396,10 dolara çıktı.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'ye yakın yükselişle 4 bin 159 liraya çıkarak rekor kırdı. Gram altın şu sıralar 4 bin 150 lira seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için yeterince hızlı hareket etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Eleştiriden bir gün sonra Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump'ın Powell'ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Bu durum üzerine doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 bandına kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan küresel ticarette gerilime dair belirsizlikler sürdü. Trump, geçen hafta ABD'nin tüm kritik mineral ithalatına yönelik potansiyel yeni gümrük tarifeleri hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son faiz indirimi, düşük getirili bir ortamda değerli metalin cazibesini artırdı. ECB, geçen hafta üç ana faiz oranını 25 baz puan düşürmüştü.