ALTIN FİYATLARI - 22 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 22 Aralık 2023 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 22 Aralık 2023 gününde gram altın güne 1.804,15 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.225,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 22 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 22 Aralık 2023 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.804,15 liradan, çeyrek altın 3.225,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 22 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

22 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

22 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.804,15 TL 1.906,71 TL Çeyrek Altın 3.225,00 TL 3.261,00 TL Yarım Altın 6.431,00 TL 6.521,00 TL Tam Altın 12.862,00 TL 12.990,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.805,85 TL 1.820,81 TL Altın (TL/GR) 1.926,67 TL 1.926,94 TL Altın ($/kg) 65.640,00 $ 65.649,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

22 Aralık 2023 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.804,15 TL

Gram altın satış: 1.906,71 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.225,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.261,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.431,00 TL

Yarım altın satış: 6.521,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.862,00 TL

Tam altın satış: 12.990,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 42 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmesinin altın talebini desteklediğini söyledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişelerin yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıktığını aktaran analistler, tahvil faizlerinin son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesinin altının alternatif maliyetini azalttığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 76 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de CB tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.