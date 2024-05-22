ALTIN FİYATLARI - 22 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 22 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 22 Mayıs 2024 gününde gram altın güne 2.268,90 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.055,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 22 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 22 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.268,90 liradan, çeyrek altın 4.055,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 22 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

22 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

22 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.268,90 TL 2.394,42 TL Çeyrek Altın 4.055,00 TL 4.100,00 TL Yarım Altın 8.110,00 TL 8.200,00 TL Tam Altın 16.196,00 TL 16.326,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.266,89 TL 2.283,14 TL Altın (TL/GR) 2.500,76 TL 2.501,15 TL Altın ($/kg) 77.303,00 $ 77.313,00 $ Reşat Altını 16.228,47 TL 16.258,47 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

22 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.268,90 TL

Gram altın satış: 2.394,42 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.055,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.100,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.110,00 TL

Yarım altın satış: 8.200,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.196,00 TL

Tam altın satış: 16.326,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 95 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 320 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 416 DOLAR SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.