ALTIN FİYATLARI - 22 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 22 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 22 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.871,96 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.357,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 22 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 22 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.871,96 liradan, çeyrek altın 3.357,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 22 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

22 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

22 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.871,96 TL 1.976,35 TL Çeyrek Altın 3.357,00 TL 3.432,00 TL Yarım Altın 6.714,00 TL 6.823,00 TL Tam Altın 13.387,00 TL 13.622,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.876,02 TL 1.888,37 TL Altın (TL/GR) 1.964,78 TL 1.965,04 TL Altın ($/kg) 64.658,00 $ 64.666,00 $

*Altın fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

22 Ocak 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.871,96 TL

Gram altın satış: 1.976,35 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.357,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.432,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.714,00 TL

Yarım altın satış: 6.843,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.387,00 TL

Tam altın satış: 13.622,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 23 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bu hafta önemli merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararlarının yanı sıra Orta Doğu'daki haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Önemli merkez bankalarının, martta faiz indirimine başlayabileceği beklentisi geçen yılın sonuna doğru güç kazanmasına karşın yılbaşından bu yana açıklanan makroekonomik verilerin ve merkez bankaları yetkililerinden gelen şahin tonlu sözle yönlendirmelerin etkisiyle günden güne zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta ilk kez faiz indirimlerine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine inerken, faiz indirimine yönelik fiyatlamalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 30 baz puan geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktaran analistler, veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim borç stoku, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.