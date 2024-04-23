ALTIN FİYATLARI - 23 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 23 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 23 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.289,09 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.102,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 23 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 23 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.289,09 liradan, çeyrek altın 4.102,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 23 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

23 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

23 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.289,09 TL 2.426,20 TL Çeyrek Altın 4.102,00 TL 4.165,00 TL Yarım Altın 8.230,00 TL 8.459,00 TL Tam Altın 16.360,00 TL 16.589,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.290,91 TL 2.319,44 TL Altın (TL/GR) 2.417,61 TL 2.418,02 TL Altın ($/kg) 73.924,00 $ 73.936,00 $ Reşat Altını 16.392,47 TL 16.621,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

23 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.289,09 TL

Gram altın satış: 2.426,20 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.102,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.165,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.230,00 TL

Yarım altın satış: 8.459,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.360,00 TL

Tam altın satış: 16.589,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların değer kazanmasıyla gerilerken küresel piyasalar Ortadoğu'daki jeopolitik riskleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Altının ons fiyatı bugün 2 bin 295 dolara kadar gerileyerek, yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Ons altın saat 9.35 itibarıyla 2 bin 306 dolarda buluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, gram altın 2 bin 411 liraya kadar düştü ve 9 Nisan'dan bu yana en dip seviyeyi gördü.