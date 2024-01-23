ALTIN FİYATLARI - 23 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 23 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 23 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.871,96 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.357,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 23 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 23 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.871,96 liradan, çeyrek altın 3.357,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 23 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

23 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

23 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.871,96 TL 1.976,35 TL Çeyrek Altın 3.357,00 TL 3.432,00 TL Yarım Altın 6.714,00 TL 6.823,00 TL Tam Altın 13.387,00 TL 13.622,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.876,02 TL 1.888,37 TL Altın (TL/GR) 1.964,78 TL 1.965,04 TL Altın ($/kg) 64.886,00 $ 64.897,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

23 Ocak 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.871,96 TL

Gram altın satış: 1.976,35 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.357,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.432,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.714,00 TL

Yarım altın satış: 6.843,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.387,00 TL

Tam altın satış: 13.622,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,6 artışla 1976 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 30 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin fiyatlama çabalarının devam etmesi nedeniyle emtia fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 43 ile fiyatlanıyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD'nin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.