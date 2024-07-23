ALTIN FİYATLARI - 23 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 23 Temmuz 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 23 Temmuz 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.344,42 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.177,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 23 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 23 Temmuz 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.344,42 liradan, çeyrek altın 4.177,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 23 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

23 TEMMUZ 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

23 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.344,42 TL 2.475,49 TL Çeyrek Altın 4.177,00 TL 4.237,00 TL Yarım Altın 8.380,00 TL 8.466,00 TL Tam Altın 16.734,00 TL 16.881,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.347,19 TL 2.367,46 TL Altın (TL/GR) 2.540,54 TL 2.540,83 TL Altın ($/kg) 76.696,00 $ 76.708,00 $ Reşat Altını 16.766,47 TL 16.913,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

23 Temmuz 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.344,42 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.475,49 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.177,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.237,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.380,00 TL

Yarım altın satış: 8.466,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.734,00 TL

Tam altın satış: 16.881,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,60 altında 2 bin 534 liradan tamamladı.

ONS ALTIN FİYATINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,16 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

PİYASADA TRUMP ETKİSİ

Eski Başkan Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini analistler, bu durumun emtia ve tahvil piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.