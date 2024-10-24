ALTIN FİYATLARI - 24 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 24 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.850,29 liradan, çeyrek altın 5.109,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 24 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

24 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.850,29 TL 3.005,63 TL Çeyrek Altın 5.109,00 TL 5.152,00 TL Yarım Altın 10.187,00 TL 10.298,00 TL Tam Altın 20.375,00 TL 20.499,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.855,63 TL 2.869,60 TL Altın (TL/GR) 3.014,98 TL 3.015,38 TL Altın ($/kg) 87.551,00 $ 87.565,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

24 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

24 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.850,29 TL

22 Ayar gram altın satış: 3.005,63 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.109,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.152,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.187,00 TL

Yarım altın satış: 10.298,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.375,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.499,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 2 bin 993 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10,10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 3 bin 13 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazanarak 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler artıyor.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar önemli oranda geriledi. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesine kadar gerilerken, geçen hafta piyasalardaki fiyatlamalarda aralık ayındaki faiz indirimine de kesin gözüyle bakılıyordu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.