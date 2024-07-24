ALTIN FİYATLARI - 24 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 24 Temmuz 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 24 Temmuz 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.349,58 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.186,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 24 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 24 Temmuz 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.349,58 liradan, çeyrek altın 4.186,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 24 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

24 TEMMUZ 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

24 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.349,58 TL 2.477,81 TL Çeyrek Altın 4.186,00 TL 4.240,00 TL Yarım Altın 8.399,00 TL 8.474,00 TL Tam Altın 16.771,00 TL 16.897,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.354,09 TL 2.375,84 TL Altın (TL/GR) 2.550,41 TL 2.550,77 TL Altın ($/kg) 77.227,00 $ 77.238,00 $ Reşat Altını 16.803,47 TL 16.929,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

24 Temmuz 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.349,58 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.477,81 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.186,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.240,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.399,00 TL

Yarım altın satış: 8.474,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.771,00 TL

Tam altın satış: 16.897,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında yönü ABD’den gelen ekonomik veriler ve seçim sürecine ilişkin gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıklamış, bu durum piyasaları hareketlendirmişti. Joe Biden adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı.

Pazartesi günü sert düşüş gösteren altın fiyatları haftanın günlerinde kısmen toparlanma gösterdi.

Haftanın üçüncü işlem gününe 2 bin 409 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 416 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 405 dolar, en yüksek ise 2 bin 418 dolar seviyeler görüldü.

Güne 2 bin 545 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 550 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 538 lira, en yüksek ise 2 bin 553 lira seviyeleri test edildi.