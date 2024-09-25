ALTIN FİYATLARI - 25 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 25 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.723,74 liradan, çeyrek altın 4.882,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 25 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

25 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.723,74 TL 2.874,70 TL Çeyrek Altın 4.882,00 TL 4.927,00 TL Yarım Altın 9.735,00 TL 9.847,00 TL Tam Altın 19.470,00 TL 19.626,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.726,30 TL 2.747,71 TL Altın (TL/GR) 2.915,51 TL 2.916,01 TL Altın ($/kg) 84.931,00 $ 84.945,00 $ Reşat Altını 19.502,47 TL 19.658,95 TL

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

25 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

25 Eylül 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.723,74 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.874,70 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.882,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.927,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.735,00 TL

Yarım altın satış: 9.847,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.470,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.626,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından rekor kırdı ve 2 bin 920 TL'den işlem görüyor.

Spot altın haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.660 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.777 Türk Lirası'na kadar yükselirken cumhuriyet altını ise 20 bin TL'yi aştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında 25, aralıkta 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Dün açıklanan tüketici güven endeksinin ardından Fed'in bir sonraki toplantıda yeniden alışılmıştan büyük faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler yükseldi.