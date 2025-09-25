Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ALTIN FİYATLARI - 25 Eylül 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 25 Eylül 2025 gününde 22 ayar gram altın güne 4.667,82 liradan başladı, çeyrek altın ise 8.365,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 25 Eylül 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

BirBilgi
  • 25.09.2025 11:16
  • Giriş: 25.09.2025 11:16
  • Güncelleme: 25.09.2025 11:31
ALTIN FİYATLARI - 25 Eylül 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 25 Eylül 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 4.667,82 liradan, çeyrek altın 8.365,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 25 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

gram altın fiyatı

25 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

VarlıkAlış (TL)Satış (TL)
22 Ayar Gram Altın4.667,82 TL4.906,39 TL
Çeyrek Altın8.365,00 TL8.418,00 TL
Yarım Altın16.729,00 TL16.847,00 TL
Tam Altın33.356,00 TL33.565,00 TL
22 Ayar Bilezik Altın4.679,29 TL4.703,79 TL
Altın (TL/GR)5.007,82 TL5.008,41 TL
Altın ($/kg)120.139,00 $120.153,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

çeyrek altın fiyatı

25 EYLÜL 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

25 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • 22 Ayar gram altın alış: 4.667,82 TL
  • 22 Ayar gram altın satış: 4.906,39 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 16.729,00 TL
  • Yarım altın satış: 16.847,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

tam altın fiyatı

Altın güne yatay seyirle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 5.007,82 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 8.365,00 TL, yarım altın ise 16.729,00 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 33.356,00 TL civarına yükseldi. Ons altın ise yüzde 0,63 artışla 3.759,53 dolar üzerinden işlem görüyor.

BirGün'e Abone Ol