ALTIN FİYATLARI - 27 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 27 Ağustos 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.536,15 liradan, çeyrek altın 4.518,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

27 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.536,15 TL 2.679,96 TL Çeyrek Altın 4.518,00 TL 4.589,00 TL Yarım Altın 9.065,00 TL 9.169,00 TL Tam Altın 18.102,00 TL 18.282,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.544,35 TL 2.561,48 TL Altın (TL/GR) 2.745,02 TL 2.745,42 TL Altın ($/kg) 80.250,00 $ 80.260,00 $ Reşat Altını 18.134,47 TL 18.314,95 TL

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

27 AĞUSTOS 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

27 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.536,15 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.679,96 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.518,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.589,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.065,00 TL

Yarım altın satış: 9.169,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.102,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.282,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün, dolar/TL ile altının ons fiyatından bulduğu destekle 2 bin 800 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 2 bin 751 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 2 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 596 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 313 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.518 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren ons altın fiyatı da şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 2.513 dolardan işlem görüyor.