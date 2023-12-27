ALTIN FİYATLARI - 27 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 27 Aralık 2023 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 27 Aralık 2023 gününde gram altın güne 1.827,92 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.278,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 27 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 27 Aralık 2023 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.827,92 liradan, çeyrek altın 3.278,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

27 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

27 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.827,92 TL 1.930,27 TL Çeyrek Altın 3.278,00 TL 3.311,00 TL Yarım Altın 6.515,00 TL 6.623,00 TL Tam Altın 13.021,00 TL 13.225,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.830,66 TL 1.830,66 TL Altın (TL/GR) 1.954,78 TL 1.955,05 TL Altın ($/kg) 66.174,00 $ 66.183,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

27 Aralık 2023 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.827,92 TL

Gram altın satış: 1.930,27 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.278,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.311,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.515,00 TL

Yarım altın satış: 6.623,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.021,00 TL

Tam altın satış: 13.225,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Analistler, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini belirterek, sığ piyasa koşulları sebebiyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin odluğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 70 ve 2 bin 65 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.