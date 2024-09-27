ALTIN FİYATLARI - 27 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 27 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.769,46 liradan, çeyrek altın 4.962,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

27 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.769,46 TL 2.918,59 TL Çeyrek Altın 4.962,00 TL 5.000,00 TL Yarım Altın 9.898,00 TL 9.998,00 TL Tam Altın 19.796,00 TL 19.926,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.779,09 TL 2.792,25 TL Altın (TL/GR) 2.926,18 TL 2.926,57 TL Altın ($/kg) 85.162,00 $ 85.162,00 $ Reşat Altını 19.828,47 TL 19.958,95 TL

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

27 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

27 Eylül 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.769,46 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.918,59 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.962,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.000,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.898,00 TL

Yarım altın satış: 9.998,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.796,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.926,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 931 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 730 liradan satılıyor.

ALTIN ONS 2 BİN 685 DOLAR SEVİYESİNDE

Dün 2 bin 685,6 dolarla rekor seviyeye ulaşan ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 668 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Resesyon endişelerini hafifleten makroekonomik veriler sonrası kasım ayında Fed'in 50 baz puan indirim yapacağına yönelik beklentiler yüzde 50'ye gerilese de, güçlü kalmaya devam devam ederken sene sonuna kadar yüzde 88 ihtimalle Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 ve 2 bin 700 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.