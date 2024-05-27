ALTIN FİYATLARI - 27 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 27 Mayıs 2024 gününde gram altın güne 2.223,86 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.963,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 27 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.223,86 liradan, çeyrek altın 3.963,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

27 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

27 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.223,86 TL 2.349,49 TL Çeyrek Altın 3.963,00 TL 4.020,00 TL Yarım Altın 7.950,00 TL 8.033,00 TL Tam Altın 15.848,00 TL 16.016,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.230,07 TL 2.244,17 TL Altın (TL/GR) 2.423,67 TL 2.424,09 TL Altın ($/kg) 74.919,00 $ 74.928,00 $ Reşat Altını 15.880,47 TL 16.048,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

27 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.223,86 TL

Gram altın satış: 2.349,49 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.963,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.020,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.950,00 TL

Yarım altın satış: 8.033,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.848,00 TL

Tam altın satış: 16.016,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 426 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 2 bin 419 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 426 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 16 bin liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 343 DOLAR SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 343 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, cuma günü ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerinin gevşeme sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalinin desteklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın talebini desteklediğini söyledi.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporu ile cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.