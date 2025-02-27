ALTIN FİYATLARI - 27 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 27 Şubat 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 3.121,65 liradan, çeyrek altın 5.595,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Şubat 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

27 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 3.121,65 TL 3.286,85 TL Çeyrek Altın 5.595,00 TL 5.636,00 TL Yarım Altın 11.190,00 TL 11.272,00 TL Tam Altın 22.312,00 TL 22.451,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 3.128,16 TL 3.151,73 TL Altın (TL/GR) 3.387,53 TL 3.388,28 TL Altın ($/kg) 92.496,00 $ 92.511,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

27 ŞUBAT 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

27 Şubat 2025 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 3.121,65 TL

22 Ayar gram altın satış: 3.286,85 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.595,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.636,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.190,00 TL

Yarım altın satış: 11.272,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 22.312,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 22.451,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3.383,92 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.636,00 liradan, cumhuriyet altını 22.451,00 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,84 düşüşle 2.891,77 dolardan işlem görüyor.