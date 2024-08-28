ALTIN FİYATLARI - 28 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 28 Ağustos 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.541,89 liradan, çeyrek altın 4.529,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 28 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

28 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.541,89 TL 2.679,61 TL Çeyrek Altın 4.529,00 TL 4.588,00 TL Yarım Altın 9.085,00 TL 9.168,00 TL Tam Altın 18.143,00 TL 18.278,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.546,31 TL 2.561,75 TL Altın (TL/GR) 2.745,25 TL 2.745,64 TL Altın ($/kg) 80.226,00 $ 80.239,00 $ Reşat Altını 18.175,47 TL 18.310,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

28 AĞUSTOS 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

28 Ağustos 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.541,89 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.679,61 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.529,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.588,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.085,00 TL

Yarım altın satış: 9.168,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.143,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.278,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.525 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren ons altın fiyatı da şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 2.508,1 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesini kaydederken, tüketicilerin iş gücü piyasası koşullarına dair daha fazla endişe taşıdığı görüldü.

ABD'de tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri de ağustosta yüzde 4,9'a düşerken, bu değer Mart 2020'den bu yana en düşük oran oldu.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLİYOR

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamaların değişebileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün, ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.