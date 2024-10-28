ALTIN FİYATLARI - 28 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.839,82 liradan, çeyrek altın 5.090,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 28 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

28 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.839,82 TL 2.992,98 TL Çeyrek Altın 5.090,00 TL 5.130,00 TL Yarım Altın 10.149,00 TL 10.254,00 TL Tam Altın 20.299,00 TL 20.436,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.844,69 TL 2.863,69 TL Altın (TL/GR) 3.012,75 TL 3.013,17 TL Altın ($/kg) 87.446,00 $ 87.459,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

28 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

28 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.839,82 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.992,98 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.090,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.130,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.149,00 TL

Yarım altın satış: 10.254,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.299,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.436,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 26 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 31 liradan tamamladı.

ONS ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 742 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.

FED'İN FAİZİ DÜŞÜRME BEKLENTİSİ

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması da küresel piyasalarda risk algısını azalttı.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

YURT İÇİNDE GÜNDEM SAKİN

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesinin destek, 2 bin 760 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.