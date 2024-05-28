ALTIN FİYATLARI - 28 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 28 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 28 Mayıs 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.210,92 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.940,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 28 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 28 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.210,92 liradan, çeyrek altın 3.940,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 28 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

28 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

28 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.210,92 TL 2.335,95 TL Çeyrek Altın 3.940,00 TL 3.997,00 TL Yarım Altın 7.903,00 TL 7.987,00 TL Tam Altın 15.758,00 TL 15.924,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.211,24 TL 2.224,74 TL Altın (TL/GR) 2.423,53 TL 2.423,90 TL Altın ($/kg) 74.938,00 $ 74.952,00 $ Reşat Altını 15.790,47 TL 15.956,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

28 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.210,92 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.335,95 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.940,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.997,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.903,00 TL

Yarım altın satış: 7.987,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.758,00 TL

Tam altın satış: 15.924,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altında yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 345 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruş sürüyor.

Analistler, Fed'in hafta içinde açıklanacak Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yoğun veri gündemi ve Banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 50 olduğunu ifade eden analistler, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin kasım için yüzde 63 ve aralık için yüzde 82 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.