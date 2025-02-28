ALTIN FİYATLARI - 28 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 28 Şubat 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 3.077,60 liradan, çeyrek altın 5.516,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 28 Şubat 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

28 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 3.077,60 TL 3.241,59 TL Çeyrek Altın 5.516,00 TL 5.558,00 TL Yarım Altın 11.028,00 TL 11.112,00 TL Tam Altın 21.979,00 TL 22.123,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 3.079,53 TL 3.102,41 TL Altın (TL/GR) 3.358,91 TL 3.359,69 TL Altın ($/kg) 91.485,00 $ 91.506,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

28 ŞUBAT 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

28 Şubat 2025 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 3.077,60 TL

22 Ayar gram altın satış: 3.241,59 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.516,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.558,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.028,00 TL

Yarım altın satış: 11.112,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 21.979,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 22.123,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 3 bin 363 liradan işlem görüyor.

Dün (27 Şubat) ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 3 bin 365 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 363 lira düzeyinde bulunuyor.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 864 DOLAR SEVİYESİNDE

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 240 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybederek 2 bin 864 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle güçlenen dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün, Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Trump, açıklamada Çin'e de ek bir tarifenin geleceğini belirterek, "Aynı şekilde Çin'e de bu tarihte yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacak. Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump'ın korumacı ticari tutumunun ülkede devam eden enflasyonla mücadele sürecine etkilerinin yakından takip edildiğini kaydederek, ülkelerin misilleme açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve toptan eşya stoklar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 850 dolar seviyesinin destek, 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.