ALTIN FİYATLARI - 29 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 29 Ağustos 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.546,37 liradan, çeyrek altın 4.537,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 29 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

29 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.546,37 TL 2.689,51 TL Çeyrek Altın 4.537,00 TL 4.605,00 TL Yarım Altın 9.101,00 TL 9.202,00 TL Tam Altın 18.175,00 TL 18.348,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.551,13 TL 2.570,93 TL Altın (TL/GR) 2.756,97 TL 2.757,33 TL Altın ($/kg) 80.499,00 $ 80.510,00 $ Reşat Altını 18.207,47 TL 18.380,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

29 AĞUSTOS 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

29 Ağustos 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.546,37 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.689,51 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.537,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.605,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.101,00 TL

Yarım altın satış: 9.202,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.175,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.348,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2.517 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda bugün gözler, ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Fed üyeleri dün de açıklamalarda bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanının geldiğini ancak emin olmak istediğini söyledi.

FED YIL SONUNA KADAR 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİREBİLİR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.