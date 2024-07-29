ALTIN FİYATLARI - 29 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 29 Temmuz 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 29 Temmuz 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.333,36 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.159,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 29 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 29 Temmuz 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.333,36 liradan, çeyrek altın 4.159,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 29 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

29 TEMMUZ 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

29 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.333,36 TL 2.470,37 TL Çeyrek Altın 4.159,00 TL 4.230,00 TL Yarım Altın 8.342,00 TL 8.474,00 TL Tam Altın 16.658,00 TL 16.847,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.343,01 TL 2.360,58 TL Altın (TL/GR) 2.540,21 TL 2.540,62 TL Altın ($/kg) 76.589,00 $ 76.601,00 $ Reşat Altını 16.690,47 TL 16.879,95 TL

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

29 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.333,36 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.470,37 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.159,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.230,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.342,00 TL

Yarım altın satış: 8.450,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.658,00 TL

Tam altın satış: 16.847,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

17 Temmuz’da rekor seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen altın fiyatları geçtiğimiz haftayı da negatif seyirle kapattı.

Haftanın ilk işlem gününe 2 bin 387 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 393 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 387 dolar, en yüksek ise 2 bin 403 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2 bin 529 liradan başlayan gram altın yükselerek 2 bin 540 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 523 lira, en yüksek ise 2 bin 549 lira seviyeleri test edildi.

Çeyrek altın ise 4 bin 229 liradan satılırken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 16 bin 838 lira seviyesinde.

Bu hafta ise gözler ABD Merkez Bankası’nda (Fed) olacak. Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Fed halihazırda politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuyor.