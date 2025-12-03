Altın Fiyatları: 3 Aralık 2025 Çarşamba – Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın ve Ons Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları 3 Aralık 2025 Çarşamba sabahının en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hem yatırımcılar hem de güncel altın kuru takibi yapanlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatlarının bugünkü seyrini araştırıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle altın fiyatlarında küçük ama dikkat çekici değişimler yaşanıyor. İşte 3 Aralık 2025 güncel altın fiyatları…

3 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/Gr) 5.743,42 5.744,18 -0,02% 09:39 22 Ayar Bilezik 5.284,01 5.321,03 0,11% 09:38 Ons Altın 4.208,82 4.209,38 -0,02% 09:54 Altın (5/Kg) 134.592,00 134.610,00 -0,06% 09:39 Altın (Euro/Kg) 156.883,00 156.904,00 -0,06% 09:39 Cumhuriyet Altını 37.683,00 37.972,00 -0,25% 09:39 Yarım Altın 18.900,00 19.062,00 -0,25% 09:39 Çeyrek Altın 9.450,00 9.531,00 -0,25% 09:39 Reşat Altını 37.715,47 38.004,95 -0,17% 09:39 Kulplu Reşat Altını 37.717,69 38.007,20 -0,16% 09:39 22 Ayar Altın TL/Gr 5.273,59 5.518,37 -0,25% 09:39 18 Ayar Altın TL/Gr 4.192,70 4.193,25 -0,22% 09:39 14 Ayar Altın TL/Gr 3.186,54 4.289,43 -0,23% 09:39 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.235,12 94.747,55 -0,04% 17:09 Kapalı Çarşı Beşli Altın 188.801,12 192.528,90 -0,04% 17:09 Gremse Altın 93.235,12 95.389,32 -0,04% 17:09 Ata Altını 38.459,49 39.439,25 -0,04% 17:09 Tam Altın 37.294,05 38.039,04 -0,04% 17:09 Külçe Altın ($) 136.700,00 136.800,00 -0,47% 17:09 Has Altın 5.714,70 5.715,46 -0,02% 09:39 Hamit Altın 37.715,47 38.004,95 -0,17% 09:39

Altın Fiyatları Neden Değişiyor?

Küresel ekonomik gelişmeler, faiz kararları, jeopolitik riskler ve döviz kuru dalgalanmaları altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.