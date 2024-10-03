ALTIN FİYATLARI - 3 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 3 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.786,67 liradan, çeyrek altın 4.995,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 3 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

3 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.786,67 TL 2.940,99 TL Çeyrek Altın 4.995,00 TL 5.041,00 TL Yarım Altın 9.961,00 TL 10.077,00 TL Tam Altın 19.919,00 TL 20.080,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.797,85 TL 2.818,35 TL Altın (TL/GR) 2.922,27 TL 2.922,67 TL Altın ($/kg) 84.964,00 $ 84.980,00 $ Reşat Altını 19.947,47 TL 20.108,95 TL

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

3 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

3 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.786,67 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.940,99 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.995,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.041,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.961,00 TL

Yarım altın satış: 10.077,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.919,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.080,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın yüzde 0,11 düşüşle 2 bin 655 dolar seviyesinde alış işlemi görüyor.