ALTIN FİYATLARI - 3 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 3 Haziran 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 3 Haziran 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.188,60 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.900,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 3 Haziran2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 3 Haziran 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.188,60 liradan, çeyrek altın 3.900,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 3 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

3 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

3 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.188,60 TL 2.308,78 TL Çeyrek Altın 3.900,00 TL 3.950,00 TL Yarım Altın 7.824,00 TL 7.893,00 TL Tam Altın 15.599,00 TL 15.738,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.191,89 TL 2.204,20 TL Altın (TL/GR) 2.401,39 TL 2.402,10 TL Altın ($/kg) 74.165,00 $ 74.187,00 $ Reşat Altını 15.631,47 TL 15.770,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

3 Haziran 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.188,60 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.308,78 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.900,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.950,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.824,00 TL

Yarım altın satış: 7.893,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.599,00 TL

Tam altın satış: 15.738,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Düşüş eğilimini haftanın ilk işlem gününde de taşıyan altının ons fiyatı geçen haftaki kapanışına kıyasla yüzde 0,15 düşüşle 2 bin 323 dolardan işlem görürken, analistler, dün gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü kaydetti.