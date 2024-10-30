ALTIN FİYATLARI - 30 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 30 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.858,19 liradan, çeyrek altın 5.122,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 30 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

30 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.858,19 TL 3.013,75 TL Çeyrek Altın 5.122,00 TL 5.165,00 TL Yarım Altın 10.215,00 TL 10.326,00 TL Tam Altın 20.426,00 TL 20.575,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.862,62 TL 2.881,92 TL Altın (TL/GR) 3.066,58 TL 3.066,98 TL Altın ($/kg) 89.011,00 $ 89.024,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

30 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

30 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.858,19 TL

22 Ayar gram altın satış: 3.013,75 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.122,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.165,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.215,00 TL

Yarım altın satış: 10.326,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.426,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.575,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel altın talebi bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Dünya Altın Konseyi'nin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yayımladığı Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, küresel altın talebi bu dönemde 1.313 ton oldu. Böylece, yılın üçüncü çeyreğinde dünya altın talebi yıllık bazda yüzde 5 artarak rekor seviyeye çıktı.

Altın talebindeki güçlü büyüme fiyatlara da yansırken, bu dönemdeki talebin değeri yıllık bazda yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar doları aştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde altın fiyatlarında üst üste rekorlar görüldü. Bu dönemde ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 yüksek seyretti ve ortalama ons fiyat bu dönemde 2 bin 474 dolar oldu.

Altına dayalı borsa yatırım fonları, talepteki büyümenin ana itici güçlerinden biri olarak öne çıktı ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altının piyasadaki konumu güçlendi.

Öte yandan, külçe ve madeni para yatırımı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 9 geriledi. Altın mücevher talebi de Hindistan'daki güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda yüzde 12 azaldı.

Merkez bankalarının altın alım hızı üçüncü çeyrekte yavaşlama göstererek 186 ton seviyesinde seyretti.

Yapay zeka ve teknoloji de altın kullanımını desteklemeye devam etti. Bu dönemde teknolojide altın kullanımı yıllık bazda yüzde 7 arttı.