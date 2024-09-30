ALTIN FİYATLARI - 30 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 30 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.774,06 liradan, çeyrek altın 4.972,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 30 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

30 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.774,06 TL 2.929,09 TL Çeyrek Altın 4.972,00 TL 5.019,00 TL Yarım Altın 9.911,00 TL 10.031,00 TL Tam Altın 19.827,00 TL 19.993,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.784,64 TL 2.798,89 TL Altın (TL/GR) 2.918,75 TL 2.919,15 TL Altın ($/kg) 84.969,00 $ 84.978,00 $ Reşat Altını 19.859,47 TL 20.025,95 TL

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

30 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

30 Eylül 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.774,06 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.929,09 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.972,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.019,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.911,00 TL

Yarım altın satış: 10.031,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.827,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.993,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü, ons fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 923 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 810 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 657 DOLAR SEVİYESİNDE

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 657 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA FED'İN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.