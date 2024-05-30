ALTIN FİYATLARI - 30 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 30 Mayıs 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.198,52 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.918,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 30 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.198,52 liradan, çeyrek altın 3.918,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 30 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

30 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

30 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.198,52 TL 2.322,21 TL Çeyrek Altın 3.918,00 TL 3.973,00 TL Yarım Altın 7.860,00 TL 7.940,00 TL Tam Altın 15.670,00 TL 15.831,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.199,83 TL 2.218,28 TL Altın (TL/GR) 2.418,13 TL 2.418,43 TL Altın ($/kg) 74.505,00 $ 74.565,00 $ Reşat Altını 15.702,47 TL 15.865,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

30 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.198,52 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.322,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.918,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.973,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.860,00 TL

Yarım altın satış: 7.940,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.670,00 TL

Tam altın satış: 15.831,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem günü olan 30 Mayıs Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başlayan altın fiyatları düşüşe geçti.

Yeni haftanın ilk iki işlem gününde yükseliş gösteren altın fiyatları geçtiğimiz gün itibarıyla yönünü aşağı çevirdi.

Haftanın dördüncü işlem gününe 2 bin 337 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2 bin 325 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 322 dolar, en yüksek ise 2 bin 339 dolar seviyeleri test edildi.

Bir önceki kapanışını 2 bin 421 liradan yapan gram altın ise güne 2 bin 425 liradan başlayarak 2 bin 414 liraya geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 967 liradan alıcı buluyor.

Fed’in enflasyon göstergesi açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi yarın açıklanacak. Enflasyonun seyri açısından önemli ipuçları verecek olan kritik veri sonrası Fed beklentileri değişebilir.