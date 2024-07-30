ALTIN FİYATLARI - 30 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 30 Temmuz 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 30 Temmuz 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.332,94 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.157,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 30 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 30 Temmuz 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.332,94 liradan, çeyrek altın 4.157,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 30 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

30 TEMMUZ 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

30 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.332,94 TL 2.468,56 TL Çeyrek Altın 4.157,00 TL 4.225,00 TL Yarım Altın 8.339,00 TL 8.442,00 TL Tam Altın 16.654,00 TL 16.835,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.338,08 TL 2.357,77 TL Altın (TL/GR) 2.542,28 TL 2.542,67 TL Altın ($/kg) 76.463,00 $ 76.473,00 $ Reşat Altını 16.686,47 TL 16.867,95 TL

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

30 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.332,94 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.468,56 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.157,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.225,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.339,00 TL

Yarım altın satış: 8.442,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.654,00 TL

Tam altın satış: 16.835,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 542 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki gerilemeye karşın değer kazanan gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,15 artışla 2 bin 532 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 541 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 225 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 835 liradan satılıyor.