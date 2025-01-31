ALTIN FİYATLARI - 31 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 31 Ocak 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.909,67 liradan, çeyrek altın 5.215,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 31 Ocak 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

31 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.909,67 TL 3.066,49 TL Çeyrek Altın 5.215,00 TL 5.256,00 TL Yarım Altın 10.431,00 TL 10.514,00 TL Tam Altın 20.797,00 TL 20.939,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.912,39 TL 2.932,90 TL Altın (TL/GR) 3.225,03 TL 3.225,45 TL Altın ($/kg) 89.483,00 $ 89.496,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

31 OCAK 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

31 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.909,67 TL

22 Ayar gram altın satış: 3.066,49 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.215,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.256,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.431,00 TL

Yarım altın satış: 10.514,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.797,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.939,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3.225,45 TL liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,15 artışla 2.799,22 dolar seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5.256,00 liradan, Cumhuriyet altını 20.939,00 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kırdı. Yeni günde de rekorunu tazeleyen ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolar seviyesinde seyrediyor.

Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, Trump'ın tekrarladığı gümrük vergisi tehditlerinin altına olan talebi arttırdığını belirterek, gelecek dönemde veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 780 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.