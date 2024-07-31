ALTIN FİYATLARI - 31 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 31 Temmuz 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.360,06 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.205,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 31 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 31 Temmuz 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.360,06 liradan, çeyrek altın 4.205,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 31 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

31 TEMMUZ 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

31 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.360,06 TL 2.421,45 TL Çeyrek Altın 4.205,00 TL 4.260,00 TL Yarım Altın 8.436,00 TL 8.281,00 TL Tam Altın 16.844,00 TL 16.970,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.361,06 TL 2.379,95 TL Altın (TL/GR) 2.579,77 TL 2.580,14 TL Altın ($/kg) 77.430,00 $ 77.441,00 $ Reşat Altını 16.876,47 TL 17.002,95 TL

*Altın fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

31 Temmuz 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.360,06 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.421,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.205,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.260,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.436,00 TL

Yarım altın satış: 8.281,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.844,00 TL

Tam altın satış: 16.970,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,27 artışla 2 bin 564 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 580 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 260 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,17 üstünde 2 bin 410 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 418 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar risk algısının güçlenmesine neden oldu.

Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararıyla jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 360 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.