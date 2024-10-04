ALTIN FİYATLARI - 4 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 4 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.777,01 liradan, çeyrek altın 4.978,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 4 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

4 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.777,01 TL 2.929,22 TL Çeyrek Altın 4.978,00 TL 5.021,00 TL Yarım Altın 9.926,00 TL 10.036,00 TL Tam Altın 19.852,00 TL 20.001,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.791,69 TL 2.803,07 TL Altın (TL/GR) 2.928,80 TL 2.929,13 TL Altın ($/kg) 85.071,00 $ 85.083,00 $ Reşat Altını 19.884,47 TL 20.033,95 TL

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

4 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

4 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.777,01 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.929,22 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.978,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.021,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.926,00 TL

Yarım altın satış: 10.036,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.852,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.001,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 2 bin 932 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 100 liradan satılıyor.

ALTIN ONS: 2 BİN 663 DOLAR

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Ortadoğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

IMF'DEN UYARI

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Ortadoğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 seviyesinin destek, 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.