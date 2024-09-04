ALTIN FİYATLARI - 4 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 4 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.536,29 liradan, çeyrek altın 4.519,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 4 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

4 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.536,29 TL 2.679,10 TL Çeyrek Altın 4.519,00 TL 4.587,00 TL Yarım Altın 9.063,00 TL 9.164,00 TL Tam Altın 18.102,00 TL 18.277,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.541,89 TL 2.564,47 TL Altın (TL/GR) 2.719,19 TL 2.719,60 TL Altın ($/kg) 79.450,00 $ 79.462,00 $ Reşat Altını 18.134,47 TL 18.309,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

4 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

4 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.536,29 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.679,10 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.519,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.587,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.063,00 TL

Yarım altın satış: 9.164,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.102,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.277,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, bu hafta Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrini sürdürüyor. Ons altın güne 2 bin 492 dolar seviyesinde başladı.

Ons altının performansına paralel seyreden gram altın saat 9.50 itibarıyla 2 bin 726 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 599 liradan işlem görüyor.

Bu hafta ABD'de açık iş pozisyonları, işsizlik maaşı başvuruları ve yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi de dahil olmak üzere bir dizi ekonomik veri açıklanacak.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam piyasasına odaklanması nedeniyle, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu ay beklenen faiz indiriminin 25 baz puan mı yoksa daha mı yüksek olacağını belirleyebilir.