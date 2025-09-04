ALTIN FİYATLARI - 4 Eylül 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 4 Eylül 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 4.270,02 liradan, çeyrek altın 7.652,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 4 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

4 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 4.270,02 TL 4.491,32 TL Çeyrek Altın 7.652,00 TL 7.709,00 TL Yarım Altın 15.304,00 TL 15.418,00 TL Tam Altın 30.514,00 TL 30.695,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 4.280,91 TL 4.305,26 TL Altın (TL/GR) 4.688,64 TL 4.689,11 TL Altın ($/kg) 113.302,00 $ 113.313,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın güne yatay seyirle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 4.434,11 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 7.652,00 TL, yarım altın ise 15.304,00 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 30.514,00 TL civarına yükseldi. Ons altın ise yüzde 0,51 düşüşle 3.541,17 dolar üzerinden işlem görüyor.