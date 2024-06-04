ALTIN FİYATLARI - 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 4 Haziran 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 4 Haziran 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.194,33 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.910,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 4 Haziran2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 4 Haziran 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.194,33 liradan, çeyrek altın 3.910,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

4 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

4 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.194,33 TL 2.316,86 TL Çeyrek Altın 3.910,00 TL 3.964,00 TL Yarım Altın 7.844,00 TL 7.921,00 TL Tam Altın 15.640,00 TL 15.794,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.194,97 TL 2.211,32 TL Altın (TL/GR) 2.423,97 TL 2.424,33 TL Altın ($/kg) 74.843,00 $ 74.853,00 $ Reşat Altını 15.672,47 TL 15.826,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

4 Haziran 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.194,33 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.316,86 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.910,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.964,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.844,00 TL

Yarım altın satış: 7.921,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.640,00 TL

Tam altın satış: 15.794,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz güne 2 bin 327 dolardan başlayan ons altın 2 bin 354 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 2 bin 350 dolardan kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe 2 bin 350 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2 bin 347 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 343 dolar, en yüksek ise 2 bin 352 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 2 bin 412 liradan açılan gram altın ise 2 bin 437 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 2 bin 430 liradan kapandı.

Güne yatay seyirde başlayan gram altın şu dakikalarda 2 bin 432 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 421 lira, en yüksek ise 2 bin 435 lira seviyeleri test edildi. Çeyrek altın 3 bin 982 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 865 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler son haftalarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise ABD çekirdek PCE rakamlarıydı. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi.