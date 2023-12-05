ALTIN FİYATLARI - 5 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 5 Aralık 2023 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 2 Aralık 2023 gününde gram altın güne 1.762,84 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.151,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 29 Kasım 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 5 Aralık 2023 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.762,84 liradan, çeyrek altın 3.151,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 5 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

5 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

5 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.762,84 TL 1.868,32 TL Çeyrek Altın 3.151,00 TL 3.195,00 TL Yarım Altın 6.322,00 TL 6.389,00 TL Tam Altın 12.607,00 TL 12.727,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.767,22 TL 1.785,64 TL Altın (TL/GR) 1.893,91 TL 1.894,16 TL Altın ($/kg) 65.168,00 $ 65.177,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

5 Aralık 2023 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.762,84 TL

Gram altın satış: 1.868,32 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.151,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.195,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.322,00 TL

Yarım altın satış: 6.389,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.607,00 TL

Tam altın satış: 12.727,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Dün (4 Aralık) altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1886 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1891 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 145 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının ons fiyatı dün 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 0,4 artışla 2 bin 33 dolarda dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.