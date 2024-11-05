ALTIN FİYATLARI - 5 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 5 Kasım 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.822,08 liradan, çeyrek altın 5.059,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 5 Kasım 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

5 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.822,08 TL 2.976,50 TL Çeyrek Altın 5.059,00 TL 5.103,00 TL Yarım Altın 10.086,00 TL 10.198,00 TL Tam Altın 20.172,00 TL 20.323,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.828,96 TL 2.844,57 TL Altın (TL/GR) 3.019,10 TL 3.019,53 TL Altın ($/kg) 87.436,00 $ 87.447,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

5 KASIM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

5 Kasım 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.822,08 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.976,50 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.059,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.103,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.086,00 TL

Yarım altın satış: 10.198,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.172,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.323,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 23 liradan tamamladı.

ONS ALTIN FİYATINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 740 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ YAPMASI BEKLENİYOR

Yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirten analistler, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

​​​​​​​Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi beklenirken, para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.