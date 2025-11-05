Altın Fiyatları: 5 Kasım 2025 Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın, Bilezik Ne Kadar?

Altın piyasasında yeni güne hareketli bir başlangıç yapıldı. Dün ons altın fiyatındaki dalgalanmayla birlikte düşüş yaşayan altın, bugün yeniden yükselişe geçti. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, sabah saatlerinde 5.368 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, bilezik ve tam altın fiyatları kaç TL?

5 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.390,47 5.391,24 1,14 11:35 22 Ayar Bilezik 5.020,40 5.065,01 0,77 11:35 Çeyrek Altın 8.976,00 9.062,00 0,68 11:35 Yarım Altın 17.951,00 18.112,00 0,67 11:34 Tam Altın 35.885,12 35.989,34 -1,13 17:04 Cumhuriyet Altını 35.792,00 36.097,00 0,67 11:35 Reşat Altın 35.824,47 36.129,95 0,76 11:35

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün günü yüzde 1,7’lik düşüşle kapatan gram altın, bugün yeniden toparlanarak 5.368 TL seviyesine yükseldi. Çeyrek altın 9.061 TL, Cumhuriyet altını ise 36.105 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda ise ons altın 3.965 dolar civarında işlem görüyor.

Analistlere göre ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz indirimine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Ayrıca dünya genelinde hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sağlıyor. Merkez bankalarının yüksek oranlı altın alımları da fiyatları destekleyen unsurlar arasında.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki son dönem dalgalanmanın başlıca nedeni, ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz politikalarına dair belirsizlik. Doların küresel çapta güçlenmesi, altın talebini sınırlarken; yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, güvenli liman alımlarını azaltıyor. Türkiye’de ise döviz kurlarındaki oynaklık ve iç talep zayıflığı, gram altın fiyatını baskılayan unsurlar arasında yer alıyor.

ANALİSTLERDEN GÜNLÜK BEKLENTİLER

Analistler, bugün Almanya fabrika siparişleri, Avro Bölgesi ÜFE, ABD ADP özel sektör istihdam verisi ve hizmet sektörü PMI rakamlarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak altının ons fiyatında 3.750 dolar destek, 4.250 dolar ise direnç konumunda izleniyor.

5 Kasım 2025 itibarıyla gram altın ne kadar?

Gram altın, 5 Kasım 2025 sabahı itibarıyla 5.391 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın 9.062 TL seviyesinden satılıyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik 5.065 TL’den işlem görüyor.

Tam altın kaç TL oldu?

Tam altın 35.989 TL civarında satılıyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD’de faiz indirimine yönelik beklentiler, merkez bankalarının altın alımlarının sürmesi ve küresel piyasalardaki risk algısının artması fiyatları yukarı yönlü destekliyor.