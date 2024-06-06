ALTIN FİYATLARI - 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 6 Haziran 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 6 Haziran 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.232,61 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.979,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 6 Haziran 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.232,61 liradan, çeyrek altın 3.979,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

6 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

6 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.232,61 TL 2.360,83 TL Çeyrek Altın 3.979,00 TL 4.041,00 TL Yarım Altın 7.982,00 TL 8.074,00 TL Tam Altın 15.915,00 TL 16.099,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.231,66 TL 2.251,77 TL Altın (TL/GR) 2.451,68 TL 2.452,06 TL Altın ($/kg) 75.723,00 $ 75.735,00 $ Reşat Altını 15.947,47 TL 16.131,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

6 Haziran 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.232,61 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.360,83 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.979,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.041,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.982,00 TL

Yarım altın satış: 8.074,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.915,00 TL

Tam altın satış: 16.099,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 448 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 441 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 448 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 448 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 450 milyon 737 bin 209,81 lira, işlem miktarı ise 596 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 451 milyon 346 bin 887,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.