ALTIN FİYATLARI - 6 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 6 Kasım 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.816,63 liradan, çeyrek altın 5.049,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 6 Kasım 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

6 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.816,63 TL 2.969,59 TL Çeyrek Altın 5.049,00 TL 5.090,00 TL Yarım Altın 10.067,00 TL 10.174,00 TL Tam Altın 20.133,00 TL 20.276,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.823,15 TL 2.843,63 TL Altın (TL/GR) 3.001,40 TL 3.001,91 TL Altın ($/kg) 87.206,00 $ 87.219,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

6 KASIM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

6 Kasım 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.816,63 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.969,59 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.049,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.090,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.067,00 TL

Yarım altın satış: 10.174,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.133,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.276,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD seçimlerine kitlenen altın fiyatları, güne yükselişle başladı.

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 738 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 111 bin 800 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın​ 3.021,15 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın şu an 3 bin 20 seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bini geçerken yarım altın 10 bin 200, cumhuriyet altını ise 20 bin 200 seviyesinden işlem görüyor.