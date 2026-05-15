Altın fiyatları 6 Nisan'dan bu yana en düşük seviyede

Altının ons fiyatı, Ortadoğu'daki savaşa ilişkin diplomatik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz artırımı beklentileriyle yüzde 2'den fazla düştü.

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün yüzde 2,42 azalışla 4 bin 600 doların altına indi.

Böylece altın, 6 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altındaki düşüşe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert kayıplar görüldü.

Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 6’dan fazla düşüşle 77 dolar seviyesine geriledi.