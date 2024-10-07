ALTIN FİYATLARI - 7 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 7 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.770,76 liradan, çeyrek altın 4.967,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 7 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

7 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.770,76 TL 2.925,22 TL Çeyrek Altın 4.967,00 TL 5.014,00 TL Yarım Altın 9.905,00 TL 10.023,00 TL Tam Altın 19.806,00 TL 19.973,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.781,12 TL 2.798,47 TL Altın (TL/GR) 2.913,14 TL 2.913,58 TL Altın ($/kg) 84.615,00 $ 84.628,00 $ Reşat Altını 19.838,47 TL 20.005,95 TL

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

7 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

7 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.770,76 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.925,22 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.967,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.014,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.905,00 TL

Yarım altın satış: 10.023,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.806,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.973,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 922 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 643 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler güç kazanmaya devam ederken, bu hafta, ülkede enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin açıklanan istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.