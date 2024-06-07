ALTIN FİYATLARI - 7 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 7 Haziran 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 7 Haziran 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.235,86 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.984,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 7 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 7 Haziran 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.235,86 liradan, çeyrek altın 3.984,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 7 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

7 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

7 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.235,86 TL 2.365,14 TL Çeyrek Altın 3.984,00 TL 4.047,00 TL Yarım Altın 7.991,00 TL 8.086,00 TL Tam Altın 15.862,00 TL 16.125,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.237,38 TL 2.255,71 TL Altın (TL/GR) 2.468,21 TL 2.468,58 TL Altın ($/kg) 76.052,00 $ 76.064,00 $ Reşat Altını 15.894,47 TL 16.157,95 TL

*Altın fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

7 Haziran 2024 saat 10.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.235,86 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.365,14 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.984,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.047,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.991,00 TL

Yarım altın satış: 8.086,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.862,00 TL

Tam altın satış: 16.125,00 TL

*Altın fiyatları 10.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in de faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın gelecek dönem yol haritasına ilişkin fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde büyüme verilerine çevrildi.

Dün ECB piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitti ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, jeopolitik risklerin artmasının da gelecek dönemi belirsiz hale getirdiğini aktardı.

Asya pay piyasalarında ise Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Çin'de dış ticaret fazlası 82,6 milyar dolar ile beklentileri aştı.

YURT İÇİNDE DURUM

Öte yandan, dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece yurt dışında yerleşikler 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek,10.400 ve 10.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı sanayi üretimi

09.00 Almanya, nisan ayı dış ticaret dengesi

12.00 Avro Bölgesi, 1.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, mayıs ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, mayıs ayı işsizlik oranı

17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları

17.30 Türkiye, mayıs ayı hazine nakit dengesi