ALTIN FİYATLARI - 8 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 8 Ağustos 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.388,84 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.256,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 8 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 8 Ağustos 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.388,84 liradan, çeyrek altın 4.256,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 8 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

8 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.388,84 TL 2.524,86 TL Çeyrek Altın 4.256,00 TL 4.322,00 TL Yarım Altın 8.539,00 TL 8.636,00 TL Tam Altın 17.049,00 TL 17.217,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.389,46 TL 2.411,37 TL Altın (TL/GR) 2.586,24 TL 2.586,60 TL Altın ($/kg) 76.733,00 $ 76.746,00 $ Reşat Altını 17.081,47 TL 17.249,95 TL

*Altın fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

8 AĞUSTOS 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

8 Ağustos 2024 saat 10.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.388,84 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.524,86 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.256,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.322,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.539,00 TL

Yarım altın satış: 8.636,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.049,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 17.217,00 TL

*Altın fiyatları 10.30’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,64 değer kaybı ile 2 bin 564 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,70 artışla 2 bin 580 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 310 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 175 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,30 altında 2 bin 383 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 üstünde 2 bin 400 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonomiye dair endişeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.