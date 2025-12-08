Altın Fiyatları: 8 Aralık 2025 Pazartesi – Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın ve Ons Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayındaki olası faiz indirimi beklentisini güçlendirmesi, fiyatlarda sınırlı da olsa yukarı yönlü bir ivme oluşturdu. Peki 8 Aralık 2025 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın kaç TL oldu? İşte tüm detaylar…

8 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Aşağıdaki tablo, saatlik verilere göre günün güncel altın fiyatlarını göstermektedir:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.770,04 5.770,80 0,43% 10:00 22 Ayar Bilezik 5.302,54 5.337,45 0,17% 09:59 Altın (ONS) 4.214,71 4.215,28 0,31% 10:15 Altın ($/kg) 134.907,00 134.925,00 0,36% 10:00 Altın (Euro/kg) 157.542,00 157.563,00 0,36% 10:00 Cumhuriyet Altını 37.781,00 38.047,00 -0,26% 10:00 Yarım Altın 18.950,00 19.101,00 -0,25% 10:00 Çeyrek Altın 9.474,00 9.550,00 -0,25% 10:00 Reşat Altını 37.813,47 38.079,95 -0,17% 10:00 Kulplu Reşat Altını 37.815,69 38.082,20 -0,16% 10:00 22 Ayar Altın TL/Gr 5.287,60 5.529,61 -0,25% 10:00 18 Ayar Altın TL/Gr 4.212,13 4.212,69 -0,43% 10:00 14 Ayar Altın TL/Gr 3.195,14 4.297,10 -0,22% 10:00 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.813,50 94.297,19 -0,20% 13:00 Kapalı Çarşı Beşli Altın 187.947,35 191.613,74 -0,20% 13:00 Gremse Altın 92.813,50 94.935,90 -0,20% 13:00 Ata Altın 38.285,57 39.251,78 -0,20% 13:00 Tam Altın 37.125,40 37.858,23 -0,20% 13:00 Külçe Altın ($) 136.000,00 136.100,00 -0,58% 13:00 Has Altın 5.741,19 5.741,95 0,43% 10:00 Hamit Altın 37.813,47 38.079,95 -0,17% 10:00

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda ons altın, haftaya %0,3’lük bir yükselişle 4.212,70 dolar seviyesinde başladı. Dolar endeksinin zayıflaması ve Fed’in bu hafta yapacağı kritik toplantıda faiz indirimine yeşil ışık yakabileceğine ilişkin beklentiler, altında yukarı yönlü eğilimi destekliyor.

ABD’de altın vadeli kontratları ise 4.241,30 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiliyor. Bu durum, yatırımcıların temkinli fakat pozitif bir beklenti içinde olduğuna işaret ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içi altın piyasasında gram altın 5.770 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL’nin görece yatay seyri, fiyatlar üzerinde sınırlı etki yaratsa da küresel ons altın yön belirlemeye devam ediyor.

Çeyrek Altın Güncel Fiyat

Çeyrek altın 8 Aralık 2025 itibarıyla 9.474 TL alış ve 9.550 TL satış seviyesinde.

Yarım ve Tam Altın

Yarım altın: 18.950 TL - 19.101 TL

18.950 TL - 19.101 TL Tam altın: 37.125 TL - 37.858 TL

37.125 TL - 37.858 TL Cumhuriyet altını: 37.781 TL - 38.047 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının yönü, bu hafta Fed’den gelecek kritik faiz kararına bağlı olacak. Faiz indirimi ihtimali arttıkça altına olan talep genellikle yükselir. Çünkü düşük faiz ortamı, yatırımcıları risksiz varlıklardan çıkarıp altın gibi değerli metallere yönlendirir.

Bununla birlikte doların değer kaybetmesi ons altına destek olmaya devam ediyor. Analistler;

Küresel enflasyonun düşüş eğiliminde devam etmesi,

Jeopolitik risklerin sürmesi,

Merkez bankalarının yüksek altın talebi

gibi faktörlerin altın fiyatlarını orta vadede yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.

Kısa vadede ise Fed’in açıklamaları ve dolar endeksinin hareketi belirleyici olacak.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN UZMAN YORUMLARI

Ekonomistler, ons altının 4.200 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğine dikkat çekiyor. Gram altın tarafında ise kur etkisi sınırlı olduğundan, ons fiyatındaki hareketler daha güçlü şekilde hissediliyor.

Bu nedenle yatırımcıların özellikle Fed toplantısı sonrasındaki açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 8 Aralık 2025 sabahında 5.770 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın alış 9.474 TL, satış 9.550 TL’dir.

Ons altın bugün kaç dolar?

Ons altın 4.212,70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın almak için doğru zaman mı?

Bunun yanıtı yatırımcının risk algısına göre değişmekle birlikte, Fed’in faiz indirimi beklentileri altını orta vadede destekleyen bir faktör olarak görülüyor.

Altın fiyatları düşer mi?

Fed’in faiz indirmemesi, doların güçlenmesi veya jeopolitik risklerin azalması gibi durumlar altın fiyatlarını baskılayabilir.